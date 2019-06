The Grounds platziert Oldenburger Wohnprojekt

Die The Grounds Real Estate Development AG hat ihre Oldenburger Projektentwicklung an einen lokalen Investor verkauft. Das Projekt in der Ammergaustraße wurde im Rahmen eines Asset Deals planmäßig veräußert. Käufer und Verkäufer haben bzgl. der Kaufpreishöhe Stillschweigen vereinbart.

.

Das seinerzeit bebaute Grundstück mit einer Fläche von 1.617 m² hatte der Projektentwickler im August 2017 erworben, im Rahmen der Projektierung wurde die Baugenehmigung im Dezember 2018 erteilt und der Abriss der bestehenden Gebäude durchgeführt. Entstehen werden auf dem Areal 10 Wohneinheiten mit einer Fläche von 1.082 m² Wohnfläche.