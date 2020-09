The Grounds plant Wohnbebauung unweit der neuen Tesla Gigafactory

Die The Grounds Real Estate Development AG hat sich ein fast 10.000 m² großes Grundstück in Erkner-Hohenbinde gesichert. Das Grundstück, das mit ca. 4.500 m² Wohnfläche bebaut werden kann, befindet sich unweit der neuen Tesla Gigafactory und im Bereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes. Der Autobauer errichtet seine neue Fabrik derzeit in Grünheide [Weiterer Bauabschnitt der Tesla-Fabrik vorzeitig genehmigt] und plant ab Sommer 2021 Elektroautos mit bis zu 12.000 Mitarbeitern zu produzieren.

Unklar ist, wo diese ganzen Arbeitskräfte künftig wohnen können. Grünheide und Umgebung rücken deshalb seit der Entscheidung zu Teslas neuem Standort verstärkt in den Fokus von Investoren und das Interesse an Immobilien in dieser Region hat sich in kürzester Zeit erheblich gesteigert. Zudem ist auch aufgrund des zu erwartenden Zuzugs mit einem Anstieg der Mieten in der Region zwischen Berlin und Eisenhüttenstadt an der polnischen Grenze zu rechnen [wir berichteten].



Mit dem Grundstückserwerb im Osten Berlins partizipiert The Grounds so am kurz- und mittelfristig regional stark steigenden Wohnungsbedarf und setzt ihren strategischen Ansatz auf die Konzentration von wohnwirtschaftlich zu nutzenden Grundstücken und Projektentwicklungen weiter gezielt um.



„Mit dieser Akquisition setzen wir unsere Strategie um, künftig verstärkt im Speckgürtel von Berlin zu investieren und zu bauen. Weniger als 2 km von unserem Grundstück entfernt werden ab dem kommenden Jahr bis zu 12.000 Menschen in der Tesla Gigafactory arbeiten. Die Nachfrage nach Wohnraum wird in dem Umfeld stark ansteigen. Auf unserem Grundstück können wir einen kleinen Teil dieser Nachfrage zeitnah befriedigen“, kommentiert Jacopo Mingazzini, Vorstand der The Grounds.