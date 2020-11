Die The Grounds Real Estate Development AG hat mit Armin H. Hofmann einen neuen strategischen Großaktionär gewonnen. Der in Frankfurt, Berlin und Paris tätige Jurist und Unternehmer wird künftig eine rund 17-prozentige Beteiligung an der Gesellschaft halten. Zugleich reduziert die Deutsche Balaton Gruppe ihren Anteil am Unternehmen im selben Volumen…

