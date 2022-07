The Grounds kauft Grundstück in Königs Wusterhausen

Die The Grounds Real Estate Development AG plant ein weiteres Wohnungsbauprojekt im Berliner Umland und hat gestern den Vertrag für den Ankauf eines 5.560 m² großen Grundstücks in Königs Wusterhausen abgeschlossen. Als nächstes müssen nun die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

.

„Mit dem Kauf des Grundstücks in Königs Wusterhausen haben wir die Ausgangsbasis für ein weiteres Wohnungsbauprojekt im Berliner Umland geschaffen. Vor allem die Region südöstlich von Berlin hat in jüngster Zeit durch die Ansiedlung von Tesla und die Eröffnung des Flughafens BER wesentliche Impulse erhalten. Diese dürften auch in den kommenden Jahren weiter anhalten oder sich noch verstärken„, sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds. „Allein in Königs Wusterhausen hat sich die Einwohnerzahl von 33.747 im Jahr 2011 auf 38.898 Einwohner Ende März 2022 erhöht, was einem Zuwachs von mehr als 15 Prozent entspricht. Vor diesem Hintergrund rechnen wir mit einer nachhaltigen Wohnungsnachfrage im Ort und in dessen näherer Umgebung.“



Das erworbene Grundstück liegt in der Innenstadt. Alle wesentlichen, im Alltag notwendigen Infrastruktureinrichtungen befinden sich in der unmittelbaren Umgebung, insbesondere auch Kindergärten und Schulen. Die Fachhochschule für Finanzen und die Justizakademie des Landes Brandenburg liegen in fußläufiger Entfernung.