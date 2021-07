The Grounds holt Timo Tschammler in des Aufsichtsrat

Timo Tschammler

Der Aufsichtsrat der The Grounds Real Estate Development AG wird den Aktionären der Gesellschaft vorschlagen, auf der am 27. August 2021 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung Timo Tschammler zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen. Hansjörg Plaggemars, der dem Aufsichtsrat seit dem 29. April 2020 angehört, hatte der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung niederlegen wird.

Timo Tschammler FRICS ist bereits seit mehr als 25 Jahren erfolgreich in der Immobilienwirtschaft tätig. Nach ersten beruflichen Stationen bei DB Immobilien und Atisreal (heute BNP Paribas Real Estate) sowie mehrjährigen Tätigkeiten in Paris und London kehrte er im Jahr 2009 nach Deutschland zurück und übernahm die Führung der deutschen Ländergesellschaft der DTZ Gruppe (heute Cushman & Wakefield). 2012 wechselte er zu JLL und wurde 2017 zum CEO von JLL Deutschland mit mehr als 1.000 Mitarbeitern bestellt. In dieser Funktion verantwortete er einen Jahresumsatz von mehreren 100 Millionen Euro sowie Investmenttransaktionen von bis zu zehn Milliarden Euro und Vermietungen mit einem Flächenumsatz von bis zu 600.000 m² pro Jahr. 2020 beendete er seine Tätigkeit für JLL, um sein eigenes Beratungsunternehmen, die TwainTowers GmbH, zu gründen und sich auf seine eigenen Investmentaktivitäten zu fokussieren. Zudem ist er Managing Partner der Mount Real Estate Capital Partners (Mount) GmbH.