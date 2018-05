Die The Grounds Real Estate Development AG hat einen Kaufvertrag über ein Grundstück in Magdeburg im zentralen Stadtteil „Alte Neustadt“ unterzeichnet. Auf dem citynahen Gelände der ehemaligen Bördebrauerei soll in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Magdeburgs auf insgesamt rund 38.200 m² e

[…]