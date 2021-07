The Grounds erwirbt vierte Wohnimmobilie im Berliner Umland

The Grounds baut sein Portfolio im Berliner Umland weiter aus. Nach Ankäufen in Bernau, Eberswalde und Fürstenwalde investiert das Unternehmen bereits zum vierten Mal im laufenden Geschäftsjahr in die Metropolregion und sichert sich eine Wohnanlage in Kremmen im Landkreis Oberhavel. Die neu erworbene Liegenschaft mit einer Grundstücksfläche von 13.445 m² umfasst vier Häuser mit 24 Wohneinheiten. Zudem befinden sich auf dem Areal acht Garagen sowie ausreichend Stellplätze. Das Objekt soll im Anlagevermögen der Gesellschaft gehalten werden.

