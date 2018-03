The Grounds beginnt Bau für Leipziger Grundstück bereits Q3 2018

Die The Grounds Real Estate Development AG ist mit den Konzeptionen und Planungen für das erst vor einigen Tagen erworbene Leipziger Grundstück in der Bornaische Straße 10-16 [wir berichteten] binnen kurzer Zeit sehr weit vorangeschritten. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Der geplante Baubeginn für das Objekt mit 136 Microappartements ist für das dritte Quartal 2018 vorgesehen. Gleichzeitig haben erste Kaufinteressenten bereits globale Interessensbekundungen abgegeben.

Auch in Frankfurt a. M. werden die Planungen für die Entwicklung der Grundstücke im zentral gelegenen Gutleutviertel und in Neu Isenburg (am derzeit im Bau befindlichen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens) konkreter und befinden sich nun in den letzten Feinabstimmungen. Für die Entwicklung des viergeschossigen Boarding House mit 205 Microappartements für gewerbliches Wohnen in der Gutleutstraße wird der Bauantrag im April 2018 eingereicht. Für den Vertrieb des Objektes konnte eine namhafte internationale Maklerfirma gewonnen werden.



In Neu Isenburg wird eine Microappartementanlage für gewerbliches Wohnen mit circa 225 Appartements entstehen. Derzeit laufen die Feinabstimmungen zum Bauantrag mit den zuständigen Behörden. The Grounds plant die Einreichung des Bauantrags im zweiten Quartal 2018.



Für die Umsetzung der Wohnanlage mit 10 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von rund 1.082 m² in Oldenburg wird derzeit die Bauanzeige vorbereitet. Innerhalb der nächsten zwei Monate sollen alle notwendigen Voraussetzungen für den Baubeginn und die Errichtung der komfortablen Eigentumswohnungen für Eigennutzer vorliegen. Das Objekt verzeichnet bereits eine positive Marktresonanz.



Das Immobilienportfolio im Bereich Projektentwicklung der The Grounds-Gruppe ist seit dem Herbst letzten Jahres schnell und stark gewachsen. Im Bereich „Development“ verfügt die Gruppe mit sieben Projektentwicklungen in Frankfurt, Leipzig, Oldenburg und Magdeburg über eine Grundstücksfläche von über 74.800 m² mit einer potenziellen Bruttogrundfläche von ca. 87.000 m², auf welcher rund 1.200 Wohneinheiten und 15 Gewerbeeinheiten entstehen werden.



Für den Eigenbestand wurden seit dem Herbst 2017 ein Wohnportfolio mit 120 Wohnungen sowie eine Bestandsentwicklung in Senftenberg und der Logistikpark in Hangelsberg (im unmittelbaren Einzugsbereich östlich von Berlin) erworben. Nunmehr beläuft sich die gesamte Grundstücksfläche im Eigenbestand auf rund 367.000 m² bei einer Wohn- und Nutzfläche von bislang ca. 61.000 m². Hohes Entwicklungspotential birgt das noch zu großen Teilen nicht erschlossene Grundstück in Hangelsberg für wohnwirtschaftliche und gewerbliche Projektentwicklungen.



Die Investitionssumme für das Portfolio der The Grounds-Gruppe beläuft sich auf 111 Mio. Euro. Für das zweite Quartal 2018 ist der Erwerb weiterer Grundstücke bzw. Objekte geplant, aktuell laufen diverse Vertragsverhandlungen.