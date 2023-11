Das niederländische Freizeitkonzept The Game Box sicherte sich eine Fläche von rund 400 m² in der Duisburger Königstraße 58 für seinen zweiten Standort in Deutschland, der voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 eröffnet werden soll. Das Unternehmen mietet die zuvor durch McDonalds genutzten Flächen im Erdgeschoss.

[…]