The Fontenay Hamburg eröffnet im Oktober

The Fontenay

Die Hansestadt Hamburg wird ab Herbst 2017 um ein weiteres architektonisches Highlight reicher: Am 15. Oktober eröffnet das Luxushotel The Fontenay nach drei Jahren Bauzeit.

The Fontenay Hamburg Hamburg

The Fontenay Hamburg Hamburg

Das The Fontenay kann ohne weiteres als Sonderanfertigung bezeichnet werden. Die organische, kurvenreiche Architektur – die Fassade ist entweder konkav oder konvex geformt, keine Wand steht parallel zu einer anderen und nur die Gästezimmer werden von geraden Wänden geteilt – machte es notwendig, dass auch die Möbel Einzelstücke sind und individuell angefertigt wurden. Die Teppiche für die Korridore wurden von The House of Tai Ping in Hong Kong produziert. Diese Firma stellt mit Handmaschinen Kleinserien basierend auf den Grundrissplänen her – nur so war die fließende Geometrie ohne Verschnitt umsetzbar.