The Fontenay Hamburg auf der Zielgeraden

The Fontenay

Mit der Eröffnung im Herbst 2017 ist The Fontenay Hamburg nun auf der Zielgeraden, in allen Bereichen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Besonders in der Personalrekrutierung: Ab Sommer diesen Jahres werden rund 200 Mitarbeiter eingestellt. Das Abteilungsleiter-Team ist bereits komplett. „Wir sind ein Privathotel ohne Headoffice und Zugriff auf eine mehrköpfige Task Force, somit für alle Implementierungen selbst verantwortlich. Eine spannende Aufgabe, die viel Eigeninitiative und Professionalität von jedem Einzelnen erfordert“, so der geschäftsführende Direktor Thies Sponholz, der das The Fontenay bereits seit Januar 2015 begleitet.

.

The Fontenay beherbergt 131 luxuriöse Zimmer und Suiten, viele mit Alsterblick. Das Herzstück bilden ein verglaster und mit Bäumen begrünter Innenhof sowie das imposante 27m hohe Atrium. Für Tagungen und Events stehen vier Veranstaltungsräume mit 65 m² - 220 m² zur Verfügung sowie auf 1.000 m² eine exklusive Wellnesswelt.