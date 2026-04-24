The Florentin feiert Grand Opening in Frankfurt

Mit einer glanzvollen Eröffnung unter dem Motto „A Botanical Soirée“ hat The Florentin by Althoff Collection gestern sein offizielles Grand Opening gefeiert. Gemeinsam mit rund 300 Gästen aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft wurde das neue Urban Retreat im Herzen Frankfurts in einem festlichen Rahmen eröffnet.

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