Neues „Urban Retreat“
The Florentin feiert Grand Opening in Frankfurt
Mit einer glanzvollen Eröffnung unter dem Motto „A Botanical Soirée“ hat The Florentin by Althoff Collection gestern sein offizielles Grand Opening gefeiert. Gemeinsam mit rund 300 Gästen aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft wurde das neue Urban Retreat im Herzen Frankfurts in einem festlichen Rahmen eröffnet.
Der offizielle Auftakt des Abends stand im Zeichen der Würdigung des Hauses und seiner Bedeutung für Frankfurt. In ihrer Rede hob Prof. Dr. Kristina Sinemus, Hessische Ministerin für Digitalisierung und Innovation, die Relevanz des Hotels für den Standort Frankfurt hervor: „Ich möchte mich im Namen des Landes Hessen ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie hier eine weitere Visitenkarte für unser Land geschaffen haben. Einen Ort, der Menschen international anzieht und sie gerne bleiben lässt. Ich hoffe, dass dieser Ort belebt und von vielen geliebt wird. Und dass er seinem Namen The Florentin gerecht wird, blüht und gedeiht.“
Zu den Gästen zählten unter anderem die Schauspieler Iris Berben und Kostja Ullmann, Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, der ehemalige hessische Ministerpräsident Prof. Dr. Roland Koch sowie Musiker Till Brönner. Ebenfalls vor Ort waren TV-Journalist Marcel Reif, die ehemalige Skirennläuferin Christa Kinshofer mit ihrem Ehemann, dem Orthopäden und Sportmediziner Dr. Erich Rembeck, sowie die Elevator Boys Tim Schäcker, Luis Freitag, Jacob Rott, Julien Brown und Bene Schulz.
Die Eröffnung entfaltete sich als kuratierte Reise durch das Haus und seine Erlebniswelten: vom Empfang im The Garden Courtyard über die eindrucksvollen Salons der historischen Villa bis hin zu kulinarischen Stationen und dem Ausklang in der Florentin Bar. Auch die Küche öffnete an diesem Abend ihre Türen: Niclas Nußbaumer aus dem the dune und Cornelia Fischer aus dem Althoff Seehotel Überfahrt am Tegernsee verwöhnten die Gäste mit ausgewählten Kreationen.
„Unser Dank gilt den Eigentümern für ihr Vertrauen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Realisierung dieses besonderen Hauses“, erläutert Frank Marrenbach, CEO der Althoff Hotels, in seiner Ansprache.
Das im Jahr 1901 errichtete und 2006 umfänglich erweiterte Gebäudeensemble umfasst eine Gesamtmietfläche von fast 20.000 m² samt 126 Tiefgaragenstellplätzen. Ein Teil des Gebäudeensembles, die Villa Speyer, ist denkmalgeschützt und nach dem Bankier Eduard Beit von Speyer benannt. Conren Land hatte die Immobilie in der Paul-Ehrlich-Straße 9 im Jahr 2021 für ein Individualmandat erworben [wir berichteten] und vertritt die Eigentümergesellschaft.