The Flag wandelt „Duplex“ in Seniorenapartments

Das Familienunternehmen The Flag erwirbt das ehemalige Büro- und Geschäftshaus Duplex in der Wiesbadener Aarstraße, um dort Seniorenapartments zu realisieren. Nach einem umfangreichen Umbau soll das elfgeschossige Gebäude im 2. Halbjahr 2024 bezugsfertig sein. Damit sind die ursprünglichen Domero Hotelpläne für den Standort vom Tisch.

