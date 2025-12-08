The Flag steigert Umsatz und expandiert weiter im In- und Ausland

The Flag hat 2025 ein starkes Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Millionenbereich erzielt und sein Portfolio auf über 3.000 Apartments erweitert. Auch das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich positiv entwickelt. Konkrete Zahlen hat das Unternehmen allerdings nicht veröffentlicht.

.

Mit der erfolgreichen Eröffnung von The Flag Lugano und dem Richtfest für The Flag Nippes wurde das Angebot weiter ausgebaut. Das Portfolio umfasst nun mehr als 3.000 Apartments für Studierende, Young Professionals, Senioren und Reisende. Darüber hinaus bereitet The Flag neue Projekte in Düsseldorf, Wiesbaden und Köln vor und stärkt damit die Präsenz an zentralen Standorten in Deutschland.



„Das Jahr 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, dass unser klares Bekenntnis zu Qualität, Innovation und nachhaltigem Wachstum die Grundlage für unseren langfristigen Erfolg ist. Mit der Eröffnung von The Flag Lugano, unserem ersten Senior-Living-Konzept in der Schweiz, und dem erfolgreichen Richtfest in Köln-Nippes mit 137 neuen Apartments für Studierende und Young Professionals schaffen wir nicht nur dringend benötigten Wohnraum, sondern vor allem Raum für Gemeinschaft und Lebensqualität für alle Generationen“, sagt Dr. Eike Muhr, Geschäftsführerin von The Flag. „Besonders stolz bin ich darauf, dass wir unseren Anspruch, Wohnformen für unterschiedliche Lebensphasen zu entwickeln, konsequent weiter vorantreiben und so zu mehr Wohnqualität und Wohlbefinden beitragen.“



Im Rahmen der langfristigen Strategie 2030 mit dem Slogan „Growing together: More us. More you. More home.“ plant The Flag, jährlich rund 100 Millionen Euro in alle Geschäftsfelder zu investieren. Der Ausbau und die Diversifikation des Portfolios werden konsequent fortgeführt.



2025 setzte The Flag verstärkt auf den Ausbau seines Partnernetzwerks und die Weiterentwicklung strategischer Kooperationen. Bei der Immobilien- und Grundstücksakquise spielte die Zusammenarbeit mit der Merea Group eine zentrale Rolle. Zudem wurde mit Bath 2.0 ein interner Bereich für moderne Fertigbäder aufgebaut, der durch industrielle Vorfertigung die zuverlässige Umsetzung laufender Bauprojekte sicherstellt. Bath 2.0 unterstützt sowohl interne Bauvorhaben als auch externe Auftraggeber wie Generalunternehmer mit modularen, hochwertigen Badlösungen.



Zusammen mit Unternehmer Francois Casanova gründete das Unternehmen das Joint Venture The Well. Im Zentrum Frankfurts entsteht auf rund 1.000 m² Deutschlands erster ganzheitlicher Longevity Club, dessen Eröffnung für Mitte 2026 geplant ist. Das Konzept kombiniert medizinische Diagnostik, Präventionsmedizin, funktionale Ernährung, sportwissenschaftlich fundiertes Training und fortschrittliche Regeneration – ergänzt durch eine exklusive Club-Atmosphäre. Ziel ist ein individualisiertes Gesundheitsprofil für langfristige Vitalität.



In einem weiteren Joint Venture mit Elaine’s World verfolgt The Flag das Ziel, die gastronomische Kompetenz der Gruppe strategisch auszubauen. Im Fokus stehen die Analyse und Weiterentwicklung bestehender Gastronomieflächen sowie die Konzeption neuer Angebote unter eigener Marke. Erste gemeinsame Konzepte sind für 2026 geplant. Elaine’s World ist ein in Frankfurt etabliertes Boutique-Gastronomiekonzept mit Formaten von Micro-Retail bis Urban Fine Dining.



Auch international baut das Unternehmen seine Marktpräsenz durch Partnerschaften aus. Gemeinsam mit Spruce Capital wurde 2025 das erste wohnungswirtschaftliche Projekt in den USA realisiert: In Charlotte, North Carolina, sicherte sich das Joint Venture 300 Wohneinheiten in einem zwei Jahre alten Neubau. Weitere Projektentwicklungen sind für 2026 geplant.