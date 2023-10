Das Familienunternehmen The Flag hat in Köln ein Bürohaus gekauft. Es soll in Apartments für Studenten und Young Professionals umgewandelt werden. Das Gebäude wurde im Jahr 1980 erbaut und diente bislang als Verwaltungsgebäude der Generalzolldirektion bzw. des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Verkäufer ist die Nestlé Pensionskasse Grundstücksgesellschaft & Co OHG. Über

[…]