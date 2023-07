The Flag legt Grundstein für Senior Living Gebäude in der Schweiz

Heute fand die Grundsteinlegung für ein neues Haus für aktive Senioren im Schweizer Kanton Tessin statt. The Flag errichtet das Gebäude im Bezirk Lugano auf einem rund 2.200 m² großen Grundstück, das im vergangenen November erworben wurde [wir berichteten]. „Wir freuen uns, dass wir im Segment Senior Living an den für Best Agern attraktiven Standorten weiter wachsen können. Die Gegend um Lugano ist dafür geradezu prädestiniert“, sagt Eike Muhr, Geschäftsführerin von The Flag.

