137 Studi-Apartments
The Flag feiert Richtfest in Köln-Nippes
Gestern feierte das Familienunternehmen The Flag gemeinsam mit Projektbeteiligten, Partnern und Nachbarn das Richtfest für sein Umwidmungsprojekt in Köln-Nippes. In einem ehemaligen Verwaltungsgebäude an der Neusser Straße entstehen 137 moderne Apartments für Studierende und Berufseinsteiger. Auch für das zweite Projekt im Laurenz Carré schreiten die Planungen voran.
„Mit unserem Projekt in Nippes schaffen wir dringend benötigten Wohnraum für junge Menschen in Köln – mit hochwertiger Einrichtung, in einem gut angebundenen Stadtteil“, sagt Frau Dr. Eike Muhr, Geschäftsführerin von The Flag. „Alles läuft nach Plan und wir haben uns sehr gefreut, mit dem Richtfest einen wichtigen Meilenstein im Projektverlauf mit allen Beteiligten zu feiern.“
Die Arbeiten auf der Baustelle schreiten planmäßig voran: Die Hauptfassade ist errichtet, aktuell läuft die Aufstockung. Während die Teams sich mit der Ausgestaltung der Etagen befassen, ist eine erste Musterwohnung bereits vollständig ausgestattet und steht für Besichtigungen zur Verfügung. Insgesamt entstehen im The Flag Nippes 137 moderne Wohneinheiten, die bis Ende 2025 fertiggestellt sein sollen, vorgesehen, sodass die Apartments Anfang 2026 bezogen werden können.
Parallel kommt The Flag auch an seinem zweiten Projekt nahe des Doms voran: In der Marspfortengasse 10, im südlichen Teil des Laurenz Carrés, ist ein neues urbanes Wohngebäude mit ähnlichem Nutzungskonzept geplant. Der Investor hatte das Projekt im letzten Jahr aus der Gerch Insolvenzmasse erworben [wir berichteten]. Auch hier sind Apartments für Studierende und Young Professionals geplant. 30 Prozent der Wohnfläche werden als geförderter Wohnungsbau entstehen, um einen Beitrag zur sozialen Durchmischung in Innenstadtlage zu leisten. Seit dem Kauf der Immobilie befindet sich The Flag in enger Abstimmung mit der Stadt Köln, um das Bauvorhaben nachhaltig, funktional und stadtverträglich zu realisieren.