The Flag feiert Richtfest in Köln-Nippes

Gestern feierte das Familienunternehmen The Flag gemeinsam mit Projektbeteiligten, Partnern und Nachbarn das Richtfest für sein Umwidmungsprojekt in Köln-Nippes. In einem ehemaligen Verwaltungsgebäude an der Neusser Straße entstehen 137 moderne Apartments für Studierende und Berufseinsteiger. Auch für das zweite Projekt im Laurenz Carré schreiten die Planungen voran.

