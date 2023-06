The Flag feiert Richtfest in Hamburg

The Flag feierte am 6. Juni Richtfest für ein Wohnhaus mit Mikro-Apartments in der Barmbeker Straße in Winterhude. Das Gebäude richtet sich in erster Linie an Young Professionals.

Dr. Eike Muhr, Geschäftsführerin von The Flag, dankte allen am Bau Beteiligten für den unfallfreien und den im Zeitplan liegenden Bau. „Wir wissen seit dem Abriss des Kinos im Mai 2022, dass sich auch unsere Nachbarn über dieses neue Gebäude freuen, denn das hier früher leerstehende Kino trug nicht unbedingt zur Attraktivität des Standorts bei.“



Die Wohnanlage bietet nach Fertigstellung insgesamt 38 Mikrowohnungen mit einer Größe zwischen 21 m² und 60 m² auf einer Gesamtwohnfläche von 1.450 m². Im Erdgeschoss ist eine kleinere Gewerbeeinheit vorgesehen. Das Gebäude wird voraussichtlich im Dezember 2023 fertig gestellt sein. Der Vermietungsstart ist für Spätsommer 2023 geplant.



Der architektonische Entwurf stammt vom Planungsbüro Störmer Murphy and Partners. K2B Architekten übernahmen später die Ausführungsplanung. Firma Oevermann betreut den Bau als Generalunternehmer. Die künftigen Bewohner der Barmbeker Straße 79 erreichen in 4 Minuten die nächste U-Bahn Haltestelle, in 6 Minuten sind sie im Stadtpark und in etwas mehr als 10 Minuten im Mühlenkamp-Szenekiez.