The Flag feiert in Dülmen und Linz am Rhein

Die The Flag Gruppe feierte in der vergangenen Woche gleich zweimal. Am Donnerstag hisste das Familienunternehmen die Richtkrone für das neue Senior Living Dülmen. Am Freitag legte The Flag den Grundstein für ein weiteres Gebäude für betreutes und seniorengerechtes Wohnen am Standort in Linz am Rhein.

