The Dining Room mietet im 5-Sterne-Hotel Fraser Suites

Das Restaurant „The Dining Room“ hat rund 350 m² im neuen 5-Sterne-Hotel Fraser Suites am Rödingsmarkt 2 in Hamburg gemietet. Die Eröffnung des Restaurants und Hotels in der ehemaligen Oberfinanzdirektion ist für den 2. Mai geplant. „The Dining Room“ wird über 72 Sitzplätze in der ehemaligen Bibliothek im Erdgeschoss verfügen. Koch im neuen Restaurant ist der Brite Daniel Thompson, dessen Frau für die Bar verantwortlich zeichnet. „The Dining Room“ wird nicht nur für Hotelgäste, sondern auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Bei der Anmietung war Colliers International für die Fraser Gruppe tätig.

