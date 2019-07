Interboden findet neue Mieter für „The Cradle“ und „H2Sieben“

Erfreuliche Nachrichten für Interboden: In den vergangenen Tagen konnte der Projektentwickler zwei neue Mieter für zwei seiner noch im Bau befindlichen Objekte im Düsseldorfer Medienhafen gewinnen. Spaces wird im „The Cradle“, Düsseldorfs ersten Holzhybrid-Bürogebäude, 3.650 m² und damit 50 % der Gesamtfläche anmieten. Außerdem zieht mit HC:Vision ein Beratungs- und Technologieunternehmen in die Mixed-Use-Immobilie „H2Sieben“.

