Büro- und Hotelkomplex „The Brick“ begeht Dachgleiche

Der dreiteilige Gebäudekomplex „The Brick“ am Wienerberg feierte gestern im Beisein aller am Bau Beteiligten die traditionelle Dachgleiche: Die Eigentümerin Wiener Städtische Versicherung war durch Vorstandsdirektorin Christine Dornaus vertreten, Hauptmieter Wienerberger AG durch Vorstandsvorsitzenden Heimo Scheuch. Seitens des Projektentwicklers Soravia nahm CEO Erwin Soravia teil. Bezirksvorsteher-Stellvertreter Gerhard Blöschl (Wien-Favoriten) wohnte dem Fest ebenso bei wie Alexander Loimayr, kaufmännischer Vorstand der Strabag AG, die als ausführende Baufirma maßgeblich für den raschen Baufortschritt verantwortlich ist.

