Das Maklerunternehmen Realkon Immobilien hat ein Ladenlokal in 1a-Lage am Ludwigsplatz 7 in Nürnberg an The Body Shop vermittelt, das zuvor durch die Calida AG genutzt worden war. Das Unternehmen sicherte sich eine Einzelhandelsverkaufsfläche von rund 65 m² für die neue Repräsentanz in der Nür

[…]