Thamm & Partner erhält für Hafen Eins Architekturpreis der Stadt Leipzig

Die Grundbesitzgesellschaft Thamm & Partner wird für ihr Wohnensemble Hafen Eins am Lindenauer Hafen in Leipzig nach dem Entwurf von W&V Architekten (Objektplanung) und BBZ Landschaftsarchitekten (Freianlagen) mit dem Architekturpreis der Stadt Leipzig ausgezeichnet. Die Jury lobte in der Begründung das außergewöhnliche architektonische Konzept und die vielen baulichen Details, die das Gebäudeensemble von der Konkurrenz abheben. Mit seinem gestalterischen Anspruch hat das Ensemble Hafen Eins eine starke Signalwirkung für die Entwicklung künftiger Leipziger Stadtquartiere.

