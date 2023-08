Thalia hat im Zuge einer Standortoptimierung ca. 2.000 m² Einzelhandelsfläche in der Hirschstraße 14 in Ulm angemietet. Die Buchhandlung im Blautal Center wird geschlossen. Für die in Toplage gelegene Immobilie, welche bisher von Esprit genutzt wurde, wurde ein neues Nutzungskonzept erarbeitet. Die Handelsfläche wird umfassend modernisiert und dann im Herbst

[…]