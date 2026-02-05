Thalia folgt auf Engbers in 1A-Lage von Ahaus

Im Sommer des vergangenen Jahres hatte Brockhoff den Männermode-Spezialisten Engbers bei der Optimierung seiner Verkaufsfläche begleitet und den Umzug von der Marktstraße 4 in die Marktstraße 20 ermöglicht [wir berichteten]. Durch diese Verlagerung wurde das Ladenlokal in der Marktstraße 4 frei, ebenfalls ein Standort in 1A-Lage mit hoher Sichtbarkeit und starkem Publikumsverkehr.

.

In enger Abstimmung mit dem Eigentümer des Geschäftshauses Marktstraße 4 und der Buchhandlung Thalia, vermittelte Brockhoff die Anmietung von 270 m² Gesamtmietfläche in dem Objekt. Durch Erweiterungsmaßnahmen des ehemaligen Engbers-Ladenlokals wird ein neues, größeres Ladenlokal geschaffen, das optimal auf die Anforderungen von Thalia passt. Die Neueröffnung ist für das vierte Quartal dieses Jahres vorgesehen.