Während die Buchhandlung Thalia bereits auf 1.050 m² ihre Neueröffnung in dem zum Einkaufszentrum Schwanenmarkt gehörenden Greve-Haus feiert, steht der Textilfilialist New Yorker, der rund 1.000 m² im ehemaligen Thalia-Haus beziehen wird, indes noch in den Startlöchern.

