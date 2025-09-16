Thalia eröffnet Flagship-Store in Berlin

Neuer Flagship-Store für die Hauptstadt: Die Buchhandelsunternehmen Thalia wird ab Frühjahr 2026 mit einem neuen Store mit Eventfläche in der Tauentzienstraße 13 vertreten sein. Das Buchhandelsunternehmen übernimmt das Ladenlokal in prominenter Lage am Übergang zum Kurfürstendamm zum Ende des Jahres.

„Unsere künftige Thalia Buchhandlung an der Tauentzienstraße 13 wird einer unserer größten und wichtigsten Standorte mit überregionaler Strahlkraft. Gleichzeitig schließen wir mit der Eröffnung eine entscheidende Lücke im bestehenden Thalia Buchhandlungsnetz in der Bundeshauptstadt“, fasst Johannes Brancke, Vertriebsdirektor bei Thalia, zusammen.



Der neue Standort erstreckt sich über insgesamt 1.800 m² – aufgeteilt auf Untergeschoss (Lager) sowie Erdgeschoss bis 2. Obergeschoss (Verkauf). Vormieter waren unter anderem Victorinox und die Hypo Vereinsbank. Die Buchhandlung wird mit einem großzügigen, offen gestalteten Storekonzept realisiert. Schon von außen gewährt die gläserne Fassade einen Blick in die lichtdurchflutete Bücherwelt, die durch digitale Services, Lounge-Bereiche und eine integrierte Abholstation ergänzt wird.



Lührmann war vermittelnd tätig.