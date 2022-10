Comfort hat ein Ladenlokal an der Breite Straße 81 in Lübeck an die Thalia Bücher GmbH vermittelt. Das Unternehmen sicherte sich eine Verkaufsfläche von rund 450 m² im Erdgeschoss. Thalia beabsichtigt, den neuen Store in Lübeck im Frühjahr 2023 zu eröffnen. Die bereits bestehenden Lübecker Thalia Buchhandlungen in den Einkaufszentren Citti Park und Luv Shopping bleiben von der Neueröffnung unberührt und weiterhin erhalten.

.