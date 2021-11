Thaddäus Zajac verlässt Aurelis Anfang 2022

Thaddäus Zajac, Geschäftsführer für den Regionalbereich Mitte, wird seinen Vertrag mit der Aurelis Real Estate in beiderseitigem Einvernehmen zum April 2022 beenden. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Der 57-Jährige betreute die Projekte in den Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg.

Zajac ist seit 2008 für die Aurelis tätig und hat maßgeblich an der Neupositionierung des Unternehmens zum Projektentwickler und Asset Manager für Unternehmensimmobilien mitgearbeitet. Unter seiner Leitung wurde das Europaviertel in Frankfurt am Main entwickelt und komplett vermarktet. Außerdem konnte das Immobilienportfolio in Baden-Württemberg durch seine Initiative weiter ausgebaut werden.



Vor seiner Tätigkeit für die Aurelis war Thaddäus Zajac Mitglied der Geschäftsführung der Bilfinger Berger Real Estate Management GmbH. Zuvor leitete er bei der Bilfinger Berger Projektentwicklung GmbH den Bereich „Neue Bundesländer“. Von 1998 bis 2002 war er bei der Deutschen Bau- und Siedlungs-Gesellschaft beschäftigt.