TH Real Estate und Palmira Capital Partners erwerben Logistikzentrum südwestlich von Frankfurt

TH Real Estate und Palmira Capital Partners haben das Logistikzentrum Gernsheim südwestlich von Frankfurt am Main für den Investoren-Club-Fonds German Logistics (ICF GLog) erworben. Verkäufer der vollständig und langfristig vermieteten Immobilie ist ein regionaler Projektentwickler. Das kürzlich fertiggestellte Distributions- und Logistikzentrum liegt im „Industriegebiet Ost" im südhessischen Gernsheim und verfügt über eine Gesamtmietfläche von circa 36.300 m², die flexibel teilbar ist. Über die nahe gelegenen Rheinhäfen in Gernsheim und Worms sowie mehrere Autobahnanschlussstellen ist das Objekt sehr gut an die Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar mit einem Einzugsgebiet von circa 23 Millionen Einwohnern angebunden.

„Mit dem Logistikzentrum Gernsheim erwerben wir ein hochwertiges Objekt an der Schnittstelle wirtschafts- und bevölkerungsstarker Ballungsräume. Die kaum reproduzierbare Lage und moderne Ausstattung erlauben eine flexible Nutzung für zahlreiche Logistikfunktionen", so Thorsten Kiel, Head of Logistics, Europe bei TH Real Estate.



TH Real Estate und Palmira Capital Partners wurden im Rahmen der Transaktion von der Wirtschaftskanzlei Graf von Westphalen, der REAG GmbH Real Estate Advisory Group Germany, der Beratungsgruppe WTS sowie der Ambiente Immobilien GmbH begleitet; Max Zeitz von der wesbau Consulting GmbH war vermittelnd tätig. Der Verkäufer wurde durch die Anwaltskanzlei Schultze & Braun beraten.