TH Real Estate und ECE starten Modernisierung des PEP in München

TH Real Estate und ECE haben mit der umfangreichen Modernisierung des PEP Einkaufszentrums in München Neuperlach begonnen. In der bestehenden Mall werden Decken, Beleuchtung und Möblierung erneuert, um das Center auf den neuesten Stand zu bringen und eine zeitgemäße angenehme Atmosphäre zu schaffen. Auch neue Sitzgelegenheiten, Sanitäranlagen, eine Kinderspielecke sowie weitere Maßnahmen sollen zur einer Aufwertung der Aufenthaltsqualität beitragen. Die Arbeiten finden vorwiegend nachts statt, so dass der Betrieb des Shopping Centers tagsüber in gewohnter Form gewährleistet ist.

Die Modernisierung ist ein weiterer Baustein der ganzheitlichen Repositionierung des Shopping Centers. Sie umfasst auch die Ergänzung und Aufwertung des Mietermixes sowie den Re-Launch des Marketing- und Service-Konzepts. Das Refurbishment gliedert sich in die bereits laufende Erweiterung ein und zielt darauf ab, das Erscheinungsbild des bestehenden Gebäudeteils an das der Erweiterung des PEP anzupassen, für die im August 2016 mit den Hochbauarbeiten begonnen wurde.



Allein in die Modernisierung der Bestandsflächen werden rund zwölf Millionen Euro investiert. Mit der Erweiterung wird die Verkaufsfläche des Einkaufszentrums um 7.900 auf dann knapp 58.000 m² wachsen. Um Platz für den Erweiterungsbau zu schaffen, wurde das Parkhaus Nord 2016 abgerissen. Für die Zeit der Bauarbeiten stehen den Kunden alternative Parkflächen am gegenüberliegenden Hanns-Seidel-Platz zur Verfügung. Das Refurbishment sowie die Erweiterung sollen bis Frühjahr 2018 abgeschlossen sein. Die Planung des Umbaus liegt bei ECE, die bereits seit 1989 Centermanager des PEP ist; das Design stammt vom Architekturbüro Broadway Malyan.







Die Modekette Primark hat ihren ersten Mietvertrag für eine Münchener Filiale unterschrieben und wird nach Abschluss der Bauarbeiten im Neubau des Shopping Centers eröffnen. Im Rahmen einer weiteren Optimierung des Mietermixes soll mittelfristig außerdem das Restaurantangebot durch Casual Dining Konzepte aufgewertet werden, die frische Produkte mit schnellem Service verbinden. Zu den aktuellen Ankermietern des PEP gehören bereits heute H&M, P&C, Kaufland, Edeka und der Elektronikmarkt Saturn.



„Mit dem Refurbishment des kompletten Einkaufszentrums stellen wir sicher, dass das gesamte PEP aufgewertet und einen attraktiven, zeitgemäßen Auftritt erhält. In das Projekt lassen wir unsere ganze Kompetenz und Erfahrung beim Refurbishment von Shopping Centern einfließen“, sagt Axel Haug, Center-Manager der ECE für das PEP.



„Die Stadt München treibt aktuell die Quartiersentwicklung in Neuperlach voran, sodass die gesamte Umgebung des PEP aufgewertet werden wird. In diesem attraktiven Einzugsgebiet legen wir die Wertsteigerungspotenziale des Objekts frei und machen es durch attraktive Mieter wie Primark zu einem gefragten Anlaufpunkt im Quartier“, ergänzt Stephan Austrup, Head of Retail Germany bei TH Real Estate.



Das PEP befindet sich im Besitz institutioneller Investoren, für die TH Real Estate als Investment Advisor fungiert. Es wurde 1981 eröffnet und zählt mit durchschnittlich 42.000 Besuchern am Tag zu einem der umsatzstärksten Einkaufszentren in Deutschland. Nach seiner Erweiterung wird das Center mit 135 Fachgeschäften auf drei Ebenen das größte Einkaufszentrum Münchens sein. Es ist über die U-Bahnhaltestelle Neuperlach Zentrum sowie zahlreiche Stadtbuslinien ideal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden und verfügt über mehr als 2.000 Parkplätze.