TH Real Estate hat für den European Cities Fund den Bürokomplex Via Darwin (Via Carlo Darwin 20) in Mailand zum Preis von ca. 100 Millionen Euro erworben. Via Darwin ist ein gut eingeführter Gebäudekomplex in Form eines Büro- und Universitätscampus im Navigli-Viertel und umfasst insgesamt 15 I

[…]