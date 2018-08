TH Real Estate stellt Logistikimmobilie in den Niederlanden fertig

TH Real Estate hat eine Logistikimmobilie im niederländischen Waddinxveen fertiggestellt. Das Objekt wurde im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Cording Real Estate Group B. V. für den European Logistics Fund zum Preis von ca. 22,6 Millionen Euro erworben.

Die Immobilien profitiert von einer modernen Architektur und weist nachhaltige Merkmale auf: Sie verfügt über eine Photovoltaikanlage und das Regenwassernutzungssystem dient sowohl zur Teilversorgung des Gebäudes als auch der Nutzung durch eine benachbarte Gärtnerei. Im Büroanbau stellen großflächige Glaselemente und eine offene Grundrissstruktur einen guten Tageslichteinfall sicher, während die Fassade natürlich gehalten und im Einklang mit ökologischen Maßstäben gestaltet wurde.



Im Juni vollendete der Entwickler VolkerWessels Vastgoed zusammen mit VolkerWessels Logistics die moderne Liegenschaft. Sie bietet dem Mieter Eosta, der einen Mietvertrag über 15 Jahre gezeichnet hat, auf ca. 19.500 m² Mietfläche spezielle Kühlräume zur optimalen Lagerung von Biolebensmitteln, die von dort aus innerhalb Europas distribuiert werden. Das auf dem neuesten Stand entwickelte Gebäude erlaubt mit 18 verfügbaren Ladestationen maximale Effizienz, die jederzeit um weitere Laderampen erweitert werden können. Das Verteilzentrum steht im etablierten Logistikstandort Waddinxveen und ist von Den Haag und Rotterdam aus in weniger als 30 Minuten zu erreichen.



„Der niederländische Logistikmarkt bleibt weiterhin im Fokus europäischer Logistik, da er von einer aufstrebenden Infrastruktur profitiert, welche die Hauptmärkte in Westeuropa verbindet. Der hohe Qualitätsstandard des Investitionsobjekts und der langfristige Mietvertrag mit einem etablierten Dienstleister sichern nachhaltige Erträge für unseren Fonds, der auf rentable Investitionen an wettbewerbsfähigen Standorten setzt,“ erläutert James Ellis, Investment Manager bei TH Real Estate.