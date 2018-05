TH Real Estate bietet Investoren Zugang zu Wohnimmobilien in Tokio

TH Real Estate legt mit dem ERES APAC III-Fonds ein so genanntes „Tokyo Multifamily-Vehikel“ auf und bietet institutionellen Anlegern die Möglichkeit, in Wohnimmobilien in Tokio zu investieren. TH Real Estate hat das „Tokyo Multifamily-Vehikel“ mit dem niederländischen Immobilien-investor Bouwinvest als Partner aufgesetzt. Bouwinvest beteiligt sich mit 90 Millionen Euro als Hauptinvestor. Die erste Platzierung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar konnte bereits abgeschlossen werden. Ein zweites Closing mit einem Kapitalzufluss von ca. 275 Millionen US-Dollar ist noch vor Jahresende geplant.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. TH Real Estate

„Tokio ist eine der bevölkerungsreichsten Metropolen der Welt und die japanische Wirtschaft wird in den kommenden fünf Jahren wird überdurchschnittlich wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet bereits jetzt eine erhöhte Investitionsbereitschaft. Mit diesem Fonds bieten wir institutionellen Interessenten ein hervorragendes Produkt, um in Wohnimmobilien in Tokio zu investieren und von stabilen sowie diversifizierten Erträgen partizipieren zu können“, sagt Carsten Kebbedies, Managing Director, Head of Asia-Pacific Products & Solutions bei TH Real Estate. „Kunden profitieren dabei von unseren globalen Beziehungen, unserem Expertenwissen und einer lokalen Plattform.“



Das Startportfolio des Fonds umfasst sechs Immobilienkomplexe in Tokio, die zu einem Kaufpreis von 180 Millionen US-Dollar erworben wurden. Insgesamt beinhaltet das Portfolio 516 qualitativ hochwertige Wohneinheiten in stark nachgefragten Stadtvierteln Tokios. Alle Objekte sind zentral gelegen und verkehrstechnisch bestens erschlossen.



TH Real Estate hat Kenedix als lokalen Partner mit der Betreuung des Startportfolios beauftragt. Als einer der größten börsennotierten Immobilien-Assetmanager in Japan verfügt Kenedix über eine umfangreiche Erfolgsbilanz im Multifamily-Sektor. Diese Assetklasse hat sich in Japan über einen Zeitraum von zehn Jahren stabil entwickelt.



„Ausgehend von unserer Immobilienstrategie, die auf Ebene der Städte ansetzt, um aufstrebende Sektoren und Standorte zu identifizierten, haben wir im Bereich Wohnimmobilien in Tokio einen interessanten Fonds für institutionelle Anleger aufgelegt, der nachhaltige Erträge generiert,“ erläutert Carsten Kebbedies.



TH Real Estate investiert seit über sechs Jahrzehnten überwiegend in US-amerikanische Wohnimmobilien und hat ein globales Portfolio von etwa zehn Milliarden US-Dollar aufgebaut. Mit dem Erwerb einer Immobilie in Ginza, Tokio, gelang im Jahre 2016 der Eintritt in den japanischen Markt.



Der ERES APAC III gehört zu der so genannten Enhanced-Produktserie von TH Real Estate. Diese basiert auf der Strategie, sich an Marktzyklen zu orientieren, beim Assetmanagement einen etwas aktiveren Ansatz zu verfolgen und/oder in aufstrebende Standorte und Sektoren zu investieren. Nach dem ERES APAC II, dessen Fokus auf Outlet Malls in China liegt, ist der „Tokyo Multifamily-Fonds“ das dritte Produkt dieser Art.