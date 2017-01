TH Real Estate baut Bestand seines Städtefonds aus

TH Real Estate hat den Immobilienbestand des Anfang 2016 gestarteten europäischen Städtefonds durch zwei Ankäufe in Berlin und Edinburgh erweitert. Mit diesen Investmens und der Erstinvestition in den Meraville Retail Park im italienischen Bologna ein Teil des Gesamtinvestitionsvolumens von insgesamt 700 Mio. Euro investiert. Der Fonds zielt auf den Aufbau eines diversifizierten paneuropäischen Portfolios mit renditestarke Immobilien in besonders zukunftssicheren Städten Europas ab.

Der im März 2016 gestartete offene Immobilienfonds European Cities Fund ist mit Eigenkapitalzusagen institutioneller Anleger in Höhe von rund 500 Mio. Euro und einem geplanten Fremdkapitaleinsatz in Höhe von bis zu 30 Prozent auf dem europäischen Markt unterwegs. Nach dem Ankauf in Bologna m Mai 2016 wurden damit jetzt die Büroprojektentwicklung The Cube in Berlin [CA Immo verkauft The Cube an TH Real Estate] und die Mixed-Use-Immobilie OMNi Center im schottischen Edinburgh Link erworben. Insgesamt wurden mit den beiden Ankäufen weitere 220 Millionen Euro investiert. Manager des Fonds ist Andrew Rich, der von Liz Sworn als Co-Fund Manager unterstützt wird.



Für den Portfolioaufbau des European Cities Fund hat TH Real Estate eine Reihe zukunftsfähiger europäischer Städte identifiziert, die für Investitionen in Frage kommen - darunter auch deutsche Städte. Das Portfolio des European Cities Fund soll sowohl in sektoraler wie geografischer Hinsicht breit diversifiziert sein. Grundlage der Investment-Strategie ist die Bewertung von mehr als 200 europäischen Städte anhand „weicher“ (z.B Lebensqualität, Technologie-Orientierung) und „harter“ (z.B. Urbanisierungsgrad oder Anteil der jüngeren Bevölkerungsgruppe) Standortfaktoren sowie Wachstumsfaktoren (z.B. verfügbare Einkommen oder Bevölkerungswachstum). Das Ergebnis ist eine Liste mit 42 Städten, die nach diesen Kriterien besonders stark von einer langfristig steigenden Immobiliennachfrage profitieren. In Deutschland gehören Berlin, München, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart zum Kreis der ausgewählten Städte.



Für den deutschen Markt ist allerdings kein bestimmtes Ziel-Investitionsvolumen festgelegt. Das enger werdende Immobilienangebot auf dem deutsche Investmentmarkt mit steigender Renditekompression bewertet TH Real Estate als nicht übermäßig beschränkt. Dennoch sieht das Unternehmen die Preisstrukturen auf dem deutschen Markt als Herausforderung an, die angestrebten Erträge zu erzielen.



Der in Luxemburg als Special Limited Partnership Fund aufgelegte Fonds European Cities Fund soll innerhalb der nächsten fünf Jahre ein Eigenkapitalvolumen von drei bis fünf Milliarden Euro erreichen. Der Fonds sei vonseiten globaler institutioneller Investoren bereits stark nachgefragt, teilte TH Real Estate bereits im Sommer 2016 mit.



Jüngste Ankäufe in Berlin und Edinburgh

Das in der Entwicklung befindliches Büroobjekt The Cube umfasst eine Nutzfläche von 18.500 m². Das Gebäude entsteht am Washington Platz in direkter Nähe des Berliner Hauptbahnhofs und ist Teil des neuen Stadtquartiers Europacity, das derzeit zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bundesklanzleramt entwickelt wird. Das Objekt umfasst 1.000 m² Verkaufsfläche im Erdgeschoss, eine Tiefgarage und Büroetagen. Der Start der Bauarbeiten ist für diesen Monat geplant und wird voraussichtlich 2019 abgeschlossen sein.



Das OMNi Center im schottischen Edinburg liegt im Stadtzentrum in direkter Nähe des Playhouse Theatre und des Bahnhofs Edinburgh Waverley. Zum Komplex mit einer vermietbaren Fläche von etwa 20.440 m² beherbergt neben einem Multiplex Kino eine Vielzahl an Bars und Restaurants sowie einen Gesundheits-und Fitness-Club. Im Objekt befindet sich außerdem ein Fünf-Sterne-Hotel, ferner gehört eine Tiefgarage mit 990 Stellplätzen zum Komplex. Das OMNi Center grenzt direkt an das Edinburgh St James Center (ESJ), das von TH Real Estate verwaltet und aktuell revitalisiert sowie erweitert wird, um ein Investment im Wert von voraussichtlich mehr als einer Milliarde Pfund zu schaffen. Verkäufer des OMNi Centers ist Aviva Investors.