TGW Robotics trennt sich von Ex-Unternehmenssitz in Stephanskirchen

Der Robotik- und Automatisierungsspezialist TGW Robotics hat seinen ehemaligen Unternehmenssitz in Stephanskirchen an mehrere Privatinvestoren aus dem Raum Rosenheim veräußert. Ein Nachnutzer wurde bereits gefunden und wird den Großteil der Flächen in Kürze beziehen.

.

Die Transaktion umfasst rund 10.000 m² Gewerbegrundstück und etwa 5.300 m² Mietfläche, überwiegend in kleinteiliger Hallenstruktur. Vor TGW Robotics war das Areal an der Hofmühlstraße 32-34 der Stammsitz des Modeunternehmens Marc O’Polo.



JLL hat die Transaktion exklusiv im Auftrag des Verkäufers TGW Robotics begleitet. Der Robotik- und Automatisierungsspezialist hatte bereits vor zwei Jahren seinen neuen Sitz in Thansau vom Netzwerktechnikhersteller Kathrein erworben [wir berichteten] und den Umzug inzwischen abgeschlossen. Auch hier hat JLL den Verkauf exklusiv im Auftrag des Verkäufers begleitet.