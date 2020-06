Die RheinReal Immobilien GmbH konnte im Rahmen eines Vermarktungsmandats 1.300 m² Büro- und 300 m² Servicefläche in der ehemaligen Stollwerck Schokoladenfabrik in der Stollwerk-Straße 27-31 in Köln-Westhoven vermieten. Als Mieter konnte die TGS GmbH, ein technischen Dienstleister der Vonovia,

[…]