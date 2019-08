Tezenis eröffnet Store in Düsseldorf

Das Retailangebot in Düsseldorf wird im ein Unterwäscheangebot reicher. Tezenis eröffnet im Herbst 2019 ein Geschäft in der Flingerstraße 41 in der Altstadt der Rheinmetropole. 2003 gegründet gehört Tezenis zur Calzedona Gruppe. Auch die Labels Calzedonia und Intimissimi sind bereits mit Stores in der Flingerstraße vertreten. Die nun von Tezenis angemietete Fläche umfasst 175 m² Einzelhandelsfläche sowie 110 m² Nebenfläche und wurde bisher von der Makeup-Marke NYX gemietet.

.

„Dass Calzedonia nun bereits mit einer dritten Marke in der Flingerstraße präsent ist, unterstreicht die Attraktivität der Mikrolage“, sagt Frank Emmerich, Head of Retail bei CBRE in Deutschland, der die Vermietung vermittelt hatte. Vermieter ist ein privater Eigentümer.