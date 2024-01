Textilveredler mietet zwei Liegenschaften bei Hanau

Die Paxbe GmbH hat im Gewerbegebiet Hasselroth bei Hanau in zwei gegenüberliegenden Liegenschaften Hallen-, Büro- und Lagerflächen mit einer Gesamtfläche von rund 3.550 m² gemietet.

Die Fläche in der Industriestraße 1 verteilt sich über einen ebenerdigen Bereich von rund 1.650 m² sowie ein Zwischengeschoss von rund 550 m². Die Liegenschaft in der Industriestraße 2 umfasst rund 685 m² freitragende Hallenfläche sowie 665 m² Büro. Die Halle mit rund 8 Metern Deckenhöhe ist über zwei ebenerdige Zufahrten zugänglich.



Die Gebäude liegen an der Landstraße L 3339, nur rund 3 Kilometer von der BAB 66 entfernt, mit optimaler Verkehrsanbindung zum Hanauer Kreuz, zur BAB 45 und über die Anschlussstelle Hanau an die BAB 3 Frankfurt-Würzburg. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch eine ÖPNV-Haltestelle.



NAI Apollo vermittelte die Flächen an den Textilveredler und -händler.