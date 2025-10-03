Textildiscounter NKD feiert Eröffnung in Radebeul

Nach einem Jahr Pause ist der Textildiscounter in Radebeul zurück: Seit dem 18. September 2025 betreibt die NKD Deutschland GmbH wieder eine neue Filiale in der City. Der Textildiscounter hat sich für die ehemalige Rossmann-Filiale mit einer Verkaufsfläche von 364 m² in der Meißner Straße 77 entschieden. Vermittelt wurde das Objekt durch die Beate Protze Immobilien GmbH.

.

Die neue Filiale liegt in bester Lage am Beginn der Fußgängerzone in Radebeul-Ost. Eine Straßenbahnhaltestelle direkt vor dem Eingang sorgt für zusätzliche Frequenz. Radebeul gilt mit seiner hohen Kaufkraft als eine der wohlhabendsten Gemeinden im Osten Deutschlands.