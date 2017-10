Das IT-Unternehmen Texas Instruments bezieht neue Büroräumlichkeiten im New WAVE II, Frankfurter Straße 16-20 in Eschborn. Die neuen Mietflächen verfügen über 854 m², die Liegenschaft ist somit voll vermietet. Hauptmieter des NEW WAVE II ist die Swatch Group. Texas Instruments wurde von Blackolive, Mitglied von German Property Partners (GPP), betreut.

