Teufel Soundsysteme mietet in Kölner Schildergasse

Die Schildergasse bekommt Zuwachs. In Kürze eröffnet Teufel Soundsysteme in der Kölner 1a-Einzelhandelslagelage seinen sechsten Store in Deutschland.

Vermittelt wurde die Vermietung durch den globalen Immobiliendienstleister CBRE, Vermieter ist ein privater Eigentümer. „Das ehemals durch Guess genutzte Ladenlokal auf der Schildergasse 41-45 ist mit circa 280 m² Verkaufsfläche der ideale Standort für das zeitgemäße Technik-Konzept“, sagt Thomas Nandzik, Head of Retail South West bei CBRE.