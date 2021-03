Der Berliner Lautsprecherhersteller Teufel hat ein Ladenlokal an der Mariahilfer Straße 119 in Wien angemietet. Teufel eröffnete im 6. Bezirk einen Store mit einer Mietfläche von rund 335 m², nachdem das Unternehmen bis dato im ersten Stock des EMI in Wien sein erstes Ladengeschäft in Österreich betrieben hatte. Das Ladenlokal…

