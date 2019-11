Teuerster Logikstandort: Berlin

Der Logistikimmobilienmarkt in Deutschland und Österreich boomt. Die regionalen Unterschiede bezüglich Mieten, Renditen und Standorteignung – aus Sicht logistischer Anforderungen – sind sehr heterogen. Hierzulande ist Berlin mit 4% derzeit der teuerste Logikstandort, dicht gefolgt von Hamburg und München mit jeweils 4,10 %. Dies geht aus dem aktuelle Catella Market Tracker hervor. An allen drei Standorten sank demnach die Rendite um mindestens 65 Basispunkte. Im Vergleich dazu weist die Wiener Region mit aktuell 5,20 % eine deutlich höhere Rendite aus. Nichtsdestotrotz ist diese in den letzten 9 Monaten ebenfalls gesunken - um 80 Basispunkte.

.

Immobilieninvestoren bemerken zunehmend die vernetzende Wirksamkeit der Querschnittsfunktion Transport, Verkehr & Logistik und adaptieren diese verstärkt in ihren Geschäftsmodellen und Investmentstrategien. Doch weiterhin findet die viel gerühmte „Letzte Meile“ in der operativen Umsetzung kaum statt. Schuld daran ist weniger die Ratio des Negierens als die mangelnde Blaupause „wie ist die DNA bzw. Vorlage“, um diese Struktur auch ökonomisch umzusetzen. Einfacher formuliert: Eine Blaupause bzw. ein Marktstandard, an welchem sich die Branche orientieren kann, existiert bei weitem nicht. Das hat Konsequenzen am Investorenmarkt, die vordergründig im Boom-Umfeld stattfinden, aber in der Detailanalyse zu Strukturbrüchen führen.





Die bundesweiten Logistikimmobilien-Investments sind in den ersten drei Quartalen 2019 um ca. 9 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das Transaktionsvolumen für Industrieimmobilien (Logistik- und Produktionsimmobilien sowie Gewerbeparks) betrug somit 4,6 Mrd. Euro. Die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Jedoch mangelt es an attraktiven Core-Produkten, weshalb das Ergebnis moderater ausfällt. Eine ähnliche Entwicklung ist für den österreichischen Investmentmarkt zu konstatieren: eine kontinuierliche Umsatzsteigerung in den vergangenen Jahren mit anschließend leicht rückläufigen Transaktionszahlen auf aktuell ca. 206 Mio. Euro zum dritten Quartal 2019 (-8 % ggü. Vorjahr).



Die wachsende Nachfrage nach Logistikimmobilien hat gleichzeitig starke Preissteigerungen hervorgerufen. Die durchschnittliche Spitzenrendite für Logistikimmobilien ist in den 25 untersuchten Standorten in Deutschland auf aktuell 4,85 % gesunken. Somit hat sich die Spitzenrendite in den vergangenen neun Monaten nochmals um 75 Basispunkte verringert – und damit sogar stärker als bei Büro- und Wohnimmobilien. In Österreich liegt die Rendite dagegen mit durchschnittlich 6,05 % noch deutlich höher. Der teuerste Logistikstandort mit einer Spitzenrendite von 4,00 % ist Berlin, dicht gefolgt von Hamburg und München mit jeweils 4,10 %. Unter den österreichischen Standorten weist die Wiener Region eine attraktive Rendite mit 5,20 % aus. Die übrigen Standorte erreichen Renditen von über 6,00 % und liegen nahezu auf einem identischen Niveau mit den deutschen Standorten Würzburg, Saarbrücken, Magdeburg und Koblenz.



Auch auf den Mietermärkten ist die Nachfrage hoch. Die durchschnittliche Spitzenmiete für Logistikimmobilien stieg in Deutschland zum dritten Quartal 2019 auf 5,00 Euro/m² an, gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von knapp 7 %. Das durchschnittliche Spitzenmietniveau liegt in Österreich dagegen bei 5,05 Euro/m² und weist unter den untersuchten Standorten eine deutlich geringere Schwankungsbreite als in Deutschland auf. Insgesamt vier Logistikstandorte erreichen bereits Spitzenmieten oberhalb der 6,00 Euro/m²-Marke: Dazu zählen München (7,20 Euro/m²), Stuttgart (6,40 Euro/m²), Frankfurt (6,30 Euro/m²) und Hamburg (6,00 Euro/m²). Wien erreicht mit aktuell 5,50 Euro/m² das Mietniveau der deutschen Bundeshauptstadt. Zudem zeigt die Entwicklung des IWIP-Indexes einen starken Mietpreisanstieg im Umland der großen Städte wie Frankfurt, München und Stuttgart, während in der Peripherie mit hohem Flächenpotential, wie in der Region zwischen Berlin und Hamburg bzw. Magdeburg und Kassel, die Mieten stabil geblieben sind. Zu beachten ist auch, dass die bisherigen Ladenhüter, das heißt ältere Produktions- und Lagerareale, aufgrund des wachsenden Internethandels einen zweiten Frühling erleben.



Angesichts des geringen Angebotes in den stark nachgefragten Logistikstandorten werden die Miet- und Kaufpreise weiterhin stabil bleiben oder steigen. Durch die Urbanisierung ziehen außerdem immer mehr potenzielle Arbeitskräfte in die Ballungsregionen. Bei näherer Betrachtung der Heatmap wird zudem deutlich, dass vor allem die Kriterien



• hohe Bevölkerungsdichte

• hohe Anzahl an Arbeitsplätzen

• gute verkehrliche Infrastruktur gute topografischen Lage



in wechselnden Kombinationen wesentlich für eine hervorragende Standorteignung sind – und somit für einen dauerhaft nachgefragten Standort. Neue Geschäftsmodelle wie eine schnelle Anlieferung sind nur durch die Nähe zum Kunden darstellbar. Der allerorts sichtbare Stadtumbau mit einer Vielzahl von Quartieren berücksichtigt die Anforderungen der Anbieter und Nachfrager nach logistischen Dienstleistungen nicht. Ein eklatanter Fehler, wie die Mehrzahl der Projektentwickler, welche sich primär auf Mobilitätskonzepte fokussieren, bald merken werden. So ist eine strukturelle Berücksichtigung der Ansprüche der Abnehmer wie eine staufreie Anbindung oder Paketbriefkästen etc. dringend notwendig.