Teslas Giga-Factory rückt in greifbare Nähe

Tesla arbeitet sich in Grünheide vor: Der Kaufvertrag zwischen dem US-Elektroautomobilhersteller und dem Land Brandenburg wurde in der letzten Woche notariell beurkundet. Demnach gehört Tesla nun ein rund 300 Hektar großes Grundstück in der Gemeinde Grünheide (Brandenburg) bei Berlin. Auf Seiten des Landes Brandenburg waren die Ministerien für Wirtschaft, Umwelt und Finanzen in die Verhandlungen involviert. Aktuell befindet sich das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren in der Endphase, eine der wichtigsten Hürden im Projekt.

Die Planungsunterlagen sind noch bis Mitternacht einsehbar, die Einspruchsfrist läuft schließlich am 05. März ab. Die Ansiedlungspläne von Tesla, stießen nicht bei allen auf Freude. Während sich die Politik für den Coup feiern ließ, gibt es auch zahlreiche Skeptiker. Angesichts der Größe der Fabrik muss geprüft werden, ob sowohl die Wasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung technisch machbar ist und die Werksansiedlung somit keinen Einfluss auf die Trinkwasserversorung hat. Auf wenig Gegenliebe stieß auch die notwendige Rodung der Waldfläche. Zudem müsse Tesla die umfangreichen Umweltschutzauflagen einhalten. In einem Interview mit dem Handelsblatt sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, das Tesla in seinen Unterlagen überzeugend darlegen muss, dass alle materiell-rechtlichen Umweltanforderungen eingehalten werden und ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt sichergestellt sei. „Andernfalls ist das Projekt nicht genehmigungsfähig“, so der Wirtschaftsminister gegenüber der Zeitung. Der März werde zeigen, inwieweit und wann das Milliardenprojekt komme.



Die Fabrik soll bereits im Juli 2021 eröffnen und jährlich bis zu 500.000 Fahrzeuge herstellen. Bei dem Grundstückskauf ließ sich Tesla von Clifford Chance und das Land Brandenburg von CMS Deutschland vertreten.