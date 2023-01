Garbe Industrial präsentiert mit Tesla Germany einen prominenten Mieter für das in 2021 erworbene Eisenmann-Areal in Holzgerlingen, südlich von Stuttgart. Der Autobauer belegt in dem Bestandsgebäude rund 18.600 m², um von dort aus regionale Endkunden zu beliefern. Darüber hinaus kündigt der Projektentwickler zwei Neubauten mit 30.000 m² an.

Fotos: Garbe Industrial Real Estate



