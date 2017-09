Tesla und Opel eröffnen eigene Stores in ECE-Centern

Mit Tesla und Opel sind ab sofort zwei renommierte Automarken als langfristige Mieterpartner in deutschen Shopping-Centern der ECE vertreten. Am 01. September hat Opel einen Store im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo eröffnet. Der regionale Opelvertragspartner, das Autohaus Staiger, hat im Erdgeschoss des Milaneo eine Shopfläche von ca. 170 m² angemietet. In dem Verkaufs- und Showroom können sich interessierte Besucher künftig über die aktuell erhältlichen Modelle informieren und Probefahrten vereinbaren. In dem Store sind zwei bis drei Fahrzeuge ausgestellt. Zudem können sich Kunden ihr Wunschauto digital konfigurieren. Die vorkonfigurierten Autos können dann vor Ort oder zuhause über den Online-Shop bestellt werden. Für die Probefahrten stehen Testfahrzeuge auf dem Parkdeck zur Verfügung.

Bereits am 11. August 2017 hat Tesla im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg seinen ersten Store in einem deutschen Shopping-Center eröffnet. Auf 150 m² zeigt der US-amerikanische E-Auto-Hersteller seine mehrfach preisgekrönten und 100 % elektrischen Modelle S (Limousine) und X (SUV) sowie das interaktive Tesla Design Studio. Im Store können außerdem Probefahrten vereinbart werden, im Parkhaus erwarten die Kunden darüber hinaus mehrere Tesla-Ladesäulen. Tesla ist in Deutschland an 18 Standorten vertreten und hat weltweit bereits über 200.000 Elektro-Autos ausgeliefert.



Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und den damit verbundenen Kundenbedürfnissen bestreitet auch die Automobilbranche neue Wege, um ihre Autos an die Kunden zu bringen - weg von den Gewerbegebieten und hin zu zentral gelegenen und hochfrequentierten Handelsstandorten, wie z.B. Einkaufszentren.



„Für unsere Shopping-Center sind wir immer auf der Suche nach neuen Marken und spannenden Konzepten. Gemeinsam mit Tesla und Opel wollen wir zeigen, dass man Autos auch anders verkaufen kann als im oft nüchtern wirkenden Autohaus auf der grünen Wiese. Eine gelungene Verknüpfung von Offline- und Online-Shopping mittels modernster Technik spielt dabei eine bedeutende Rolle.“, so Alexander Otto, CEO ECE Projektmanagement.