Tesco macht gegen Aldi und Lidl mobil

Bastionsbau: Der britische Supermarkt-Gigant Tesco übernimmt in einem wohltaxierten Handstreich den Großhändler Booker und legt dafür 3,7 Milliarden Pfund, umgerechnet also 4,3 Milliarden Euro, auf den Tisch. Das Kalkül dahinter: Tesco erwartet sich Einsparpotentiale und Synergie-Effekte vor allem im Ankauf - und will so seinen hartnäckigen Widersachern Aldi und Lidl gekonnt Paroli bieten. Die beiden deutschen Discounter nagen seit geraumer Zeit beständig an der Marktposition Tescos, der im Vereinigten Königreich eine 28prozentigen Marktanteil hält.

Booker ist vorrangig auf Catering-Services, Restaurants und kleinere Gewerbebetrieb spezialisiert und erzielt einen Jahresumsatz von rund fünf Milliarden Pfund (5,85 Milliarden Euro). Tesco schreibt knapp 55 Milliarden (64,34 Milliarden Euro), hat allerdings aufgrund des sinkenden Pfund-Kurses mit beständig steigenden Einkaufspreisen zu kämpfen. Die beiden deutschen Discounter Aldi und Lidl gelten als schärfste Konkurrenten des Supermarkt-Multis.



Der seit 2014 inthronisierte Tesco-Chef Dave Lewis zeigt sich indes entschlossen, die Führungsposition des Multis auf der Insel mit Zähnen und Klauen zu verteidigen - und wagt sich dabei durchaus auf Neuland: Zum vergangenen Weihnachtsgeschäft haben die Briten verstärkt auf einen neuen Online-Lieferservice gesetzt - und satte Gewinne eingefahren. Es darf gemutmaßt werden, dass Booker mit seinem Geschäftsmodell (Lieferung) auch diesem Konzept weiter Vorschub leisten soll.