Terragon-Töchter gehen in die Versteigerung

Nachdem der Insolvenzverwalter im September bekannt gegeben hatte, dass der Betrieb der Terragon AG zum 30. September 2022 stillgelegt wird [wir berichteten], gab die Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR heute bekannt, dass sie den Auftrag erhalten hat, vier Tochtergesellschaften öffentlich zu versteigern.

.

Die Versteigerungen werden am 28. Oktober stattfinden. Zur Versteigerung stehen die Gesellschaften:



• Terragon Residenz Verwaltungs GmbH, HRB 767448

• Terragon Residenz Welker Quartier Beteiligungs GmbH & Co. KG, HRA 54735 B (Standort Duisburg)

• Projekt Virchowstraße Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Wilhelmshaven, HRB 212664

• Projektgesellschaft Virchowstraße mbH & Co. KG HRA 58505 B (Standort Wilhelmshaven)



Die Verwertung der Geschäftsanteile wird in zwei öffentlichen Versteigerungen durch den allgemein öffentlich bestellten, vereidigteVersteigerer n Eberhard Ostermayer bewirkt.